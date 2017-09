Claudemir Peixoto freia negociação com o União

O técnico Claudemir Peixoto afirmou ontem que já paralisou as conversas com o União Barbarense e que dificilmente deve assinar com o clube para a Série A3 de 2018. A declaração foi dada justamente um dia após o gerente de futebol Edvaldo Souza ter dito que marcaria uma reunião com o treinador para negociar seu retorno, desde que retirasse um processo movido na Justiça anos atrás para cobrar salários atrasados.

“Tive uma conversa com eles, mas já houve um desentendimento e falei para deixarmos quieto e largarmos mão”, resumiu Peixoto ao LIBERAL, em rápida mensagem de áudio enviada pelo celular. Com a negativa dele, o caminho fica aberto para o União fechar com Edson Vieira.

Em entrevista coletiva concedida na terça-feira, Edvaldo Souza disse que o clube tinha os dois nomes como opções e que esperava definir a situação na semana que vem. Agora, tudo leva a crer que Souza acertará com Vieira, que, segundo ele, já teria aceitado a oferta salarial apresentada.