Claudemir Peixoto deixa comando do União Barbarense

O técnico Claudemir Peixoto não comanda mais o União Barbarense. A decisão foi tomada na tarde desta segunda-feira (19) em comum acordo com a diretoria, segundo nota à imprensa do GA (Grupo de Apoio), responsável pelo departamento de futebol do clube.

A saída ocorre após a pior apresentação da equipe no Campeonato Paulista da Série A3. O Leão da 13 foi goleado pelo Capivarino por 4 a 0, na tarde do último sábado (17), no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Com o resultado, o time alvinegro perdeu a chance de deixar a zona de rebaixamento, caiu para a 16ª posição, ultrapassado pelo Marília, e passou a ver o descenso à última divisão do futebol paulista cada vez mais próximo, faltando apenas duas rodadas para o fim da competição.

Em 17 partidas sob o comando de Claudemir Peixoto, a equipe de Santa Bárbara d’Oeste venceu quatro, empatou quatro e perdeu nove, somando 16 pontos e um aproveitamento de 31,4%. Essa foi a quinta passagem dele pelo clube, onde teve como principal trabalho o vice-campeonato da Série A2 de 2012, que rendeu o acesso à Série A1 do ano seguinte, na última vez em que os barbarenses estiveram na elite estadual.

Nos últimos compromissos pela Série A3, o União terá à beira do gramado o técnico Rodrigo Roja, o Cebola, que comandará o time Sub-20 no próximo Campeonato Paulista da categoria, por meio da parceria com a empresa Fut Talentos. Os barbarenses enfrentam o vice-líder Atibaia nesta quarta-feira (21), em Indaiatuba, às 15 horas, e o Marília, no domingo (25), em Santa Bárbara d’Oeste, às 10 horas.

Dependendo dos resultados da 18ª rodada, nesta quarta, o Leão da 13 pode chegar à última rodada já rebaixado. Isso acontecerá caso o União não vença o Atibaia e o Olímpia, 14º colocado, o primeiro fora da zona de descenso, supere o Noroeste, em Bauru, às 20 horas.