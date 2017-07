Cirurgião exalta ‘primeira batalha vencida’ por Ederson, que terá alta no sábado

Horas depois de o meia Ederson ter sido operado com sucesso para retirada de um testículo que foi diagnosticado com um tumor, em problema de saúde grave revelado pelo Flamengo na última terça-feira, o cirurgião Franz Campos, que realizou o procedimento, e o chefe do departamento médico do clube, Marcio Tannure, concederam entrevista coletiva nesta sexta para falar sobre a situação do jogador.

A cirurgia ocorreu em um hospital da zona sul do Rio e foi acompanhada de perto por Tannure, que ao lado de Campos detalhou os próximos passos da recuperação do atleta. Os dois profissionais revelaram que ainda não é possível estabelecer um prazo previsto para a volta do jogador aos gramados, mas ressaltaram que o mais importante agora será se preocupar apenas com o tratamento. O Flamengo também confirmou que o jogador terá alta neste sábado pela manhã.

LEIA TAMBÉM: Na Rússia, Tite aproveita para ganhar ‘experiência’ antes da Copa do Mundo

“O cuidado maior agora é com a saúde do Ederson. Começamos uma guerra e a primeira batalha foi vencida. É uma patologia rara, agressiva, mas com índice de cura alto, desde que conduzido com celeridade, como está fazendo o Flamengo, com a preocupação de desde o início para retirar a fábrica de lesão que começa no testículo. A partir daí, as chances de cura começam a aumentar, porque já vai para a próxima etapa de tratamento, que é multimodal. Começa com cirurgia, segue com quimioterapia e, no futuro, avalia-se como o paciente vai responder”, afirmou Franz Campos, informando assim que Ederson deverá ser submetido à quimioterapia e que este tipo de tratamento pode demorar até três meses.