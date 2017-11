Cinco meses após se aposentar, Montillo anuncia que voltará aos gramados em 2018

O meia argentino Walter Montillo, que se aposentou do futebol há cinco meses, após sofrer com uma série de lesões na atual temporada durante o final de sua passagem pelo Botafogo, anunciou nesta sexta-feira que retornará aos gramados em 2018. A confirmação foi feita pelo atleta por meio de uma publicação nas redes sociais.

O jogador, de 33 anos, revelou na mensagem postada em sua conta no Instagram que não se arrepende da decisão que tomou anteriormente, por entender ter sido a “melhor naquele momento”. Entretanto, ele refletiu após “longas conversas” com a esposa e os filhos e teve a iniciativa de voltar atrás para dar outro final a uma “história tão linda” que construiu como profissional.

“Às vezes, dar um passou para trás significa preparar-se para dar quatro à frente. E esse é o meu caso. Há muita gente envolvida que me ajuda todos os dias e não vou decepcioná-los. Especialmente aos três da foto (mulher e dois filhos) que, quando me sinto fraco ou sem vontade de treinar, são sempre os que estão me fazendo mais forte. Por isso, quero que eles saibam por mim mesmo que em janeiro vou voltar a jogar novamente. Porque o sacrifício que todos fizeram e fazem merece um final diferente”, escreveu o meio-campista.