Chuva ‘pausa’ três torneios internos de clubes de Americana

O fim de semana chuvoso causou o adiamento da rodada dos campeonatos de futebol minicampo de Flamengo, Iate Clube e Veteranos. As diretorias dos clubes decidiram não realizar as partidas programadas para sexta-feira, sábado e domingo pela preocupação com o possível desgaste dos gramados e o risco de lesão aos atletas. Se o tempo colaborar, as competições internas dos três clubes serão retomadas no próximo fim de semana.

No Clube do Bosque e na Sede Náutica João Tamborlin, do Rio Branco, a bola rolou mesmo com chuva. Pelo 60º Campeonato Esquilo de Futebol Society, do Bosque, o Orion Cores conquistou a terceira goleada em três jogos e segue na liderança isolada. A equipe fez 12 a 3 no Líder Contábil em partida disputada no sábado.

Já na 16ª Copa Esper Embalagens, da Sede Náutica, o destaque da rodada da categoria Jovens foi o tropeço do L&L Express/Junior Polimentos, que perdeu os 100% de aproveitamento após quatro vitórias ao ser goleado pela Andrade Assessoria Contábil por 5 a 1.