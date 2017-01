Chuva no Rio destrói estrutura da arquibancada do Giulite Coutinho

A forte chuva que atingiu o Rio na noite do último sábado provocou estragos no Estádio Giulite Coutinho. Através de um comunicado oficial, a diretoria do América do Rio confirmou que parte da cobertura da arquibancada do estádio, localizado em Mesquita, foi destruída. Mas o clube garante que já avalia os problemas para consertar os estragos.

“Lamentavelmente um vendaval, seguido de um forte temporal, atingiu o Município de Mesquita na noite do dia 31 e destruiu inteiramente a cobertura da Arquibancada A do Estádio Giulite Coutinho. A diretoria do América esteve no local na manhã deste domingo (1/1), vistoriando e avaliando os estragos causados, e já está tomando as providências cabíveis a fim de resguardar o patrimônio do clube”, afirmou o América em comunicado oficial.

O Giulite Coutinho foi palco de nove compromissos do Fluminense em 2016, entre Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, com bom aproveitamento, pois o time somou cinco vitórias, dois empates e duas derrotas nesses jogos. O contrato com o América-RJ chegou ao fim com o término do ano, mas o clube tem a intenção de seguir com a parceria.

Embora o Maracanã já esteja disponível, a ideia do Fluminense é mandar no estádio a maior parte das suas partidas no Campeonato Carioca, pois os custos são menores. Por isso, o clube das Laranjeiras também se manifestou sobre o incidente e acompanha os próximos passos que serão dados pelo América-RJ para restauração do estádio.

“O América já está tomando as providências necessárias. O Fluminense está aguardando estudos técnicos e, desde já, trabalha para analisar alternativas que garantam conforto e segurança dos torcedores tricolores”, afirmou o Fluminense em nota oficial.

