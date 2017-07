Chile e Alemanha testam escolas distintas em final da Copa das Confederações

A decisão deste domingo entre Chile e Alemanha encerra a Copa das Confederações em grande estilo na Rússia. De um lado está a versatilidade do futebol sul-americano, com sua ginga, inspiração e entrega, como foi a seleção chilena neste evento-teste da Fifa para a Copa do Mundo de 2018. Do outro tem a temida bandeira dos atuais campeões do mundo, um time jovem escolhido pelo técnico Joachim Löw, que provavelmente não será o mesmo que estará no país europeu após obter classificação nas Eliminatórias (somente Rússia, Brasil e Irã estão garantidos), mas que deixa boa impressão com um futebol organizado, forte taticamente e ofensivo. A final na Arena Zenir, em São Petersburgo, às 15 horas (de Brasília), reúne duas escolas distintas do futebol.

O Chile sai na frente com a empolgação de sua torcida. De longe os torcedores chilenos (cerca de 12 mil) foram os mais animados nesta competição, contagiando os russos em todas as cidades do torneio. Não seria demais supor que a Arena Zenit, palco da partida e cuja capacidade é de 68.134 pessoas, estará pintado de vermelho – não o vermelho russo, mas o chileno.

A dedicação mostrada diante de Portugal, do astro Cristiano Ronaldo, será a mesma frente aos alemães. O Chile toca a bola do meio para trás à espera de uma penetração de seus homens de frente Vargas, Alexis Sanchez ou mesmo o incansável Arturo Vidal, a inspiração do time. Os chilenos não perdem jogo sem suar a camisa. E ganharam nas defesas de Claudio Bravo, que pegou três pênaltis seguidos na decisão contra os portugueses, um ponto de desequilíbrio caso precisem. Estão confiantes.