Chiellini sofre lesão e desfalca a Itália contra Espanha e Israel

A seleção da Itália sofreu uma baixa de peso para o decisivo confronto com a Espanha, válido pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018. Nesta sexta-feira, véspera do duelo, a equipe perdeu o zagueiro Giorgio Chiellini para o confronto por causa de uma lesão.

A Federação Italiana de Futebol anunciou nesta sexta-feira que Chiellini sofreu uma contusão na panturrilha direita durante um treinamento. Por isso, ele foi cortado da equipe, o que significa que o zagueiro também vai desfalcar a seleção no duelo da próxima terça-feira contra Israel, válido pelas Eliminatórias.

A Itália vai enfrentar a Espanha em Madri, no Santiago Bernabéu, em confronto determinante para definir o primeiro colocado do Grupo G das Eliminatórias Europeias, que estará classificado para a Copa do Mundo de 2018. As duas seleções somam cinco vitórias e um empate, por 1 a 1. ocorrido no duelo entre elas no ano passado em Turim, sendo que os espanhóis estão à frente pelos critérios de desempate. A equipe derrotada deverá ir para a repescagem do torneio classificatório.