Chelsea vence em casa, fatura 12ª vitória seguida e dispara no Inglês

Cada vez mais embalado na temporada, o Chelsea não aliviou depois da folga de Natal. Jogando no Stamford Bridge, o time londrino derrotou o Bournemouth por 3 a 0, nesta segunda-feira, na tradicional rodada do “Boxing Day”. Com o resultado, sacramentou sua 12ª vitória consecutiva – sua maior série invicta na história da competição – e disparou na liderança. Pedro foi o destaque da partida, com dois gols.

O time comandado pelo técnico Antonio Conte alcançou os 46 pontos e abriu agora nove pontos para os demais. Liverpool, que ainda jogará na terça-feira, e Arsenal têm ambos 37 pontos – a equipe londrina bateu o West Bromwich por 1 a 0 nesta segunda. O Manchester City tem 36 pontos e jogará mais tarde.

Sem poder contar com o atacante Diego Costa, por suspensão, Conte apostou nesta segunda em Pedro e não teve motivos para reclamar. O atacante foi a referência da equipe no ataque, sempre municiado por Hazard e Willian.

Pedro teve sua primeira grande participação no jogo aos 23 minutos. Ele recebeu a bola na entrada da área, cortou o marcador e bateu de canhota, por cobertura, vencendo o goleiro Boruc. Antes do intervalo, Hazard, que atiçava o ataque do Chelsea e preocupava a defesa visitante, quase marcou um golaço, de letra. O goleiro fez linda defesa, mas o jogo já estava paralisado no momento da bela finalização.

Na segunda etapa, Hazard não se contentou em articular as jogadas. Após ser derrubado dentro da área, foi para a cobrança de pênalti e anotou o segundo dos anfitriões aos 4 minutos. Nos minutos finais, Pedro fez mais uma boa jogada individual e, após deixar três marcadores para trás, bateu com perigo. A bola desviou na zaga e morreu nas redes.

ARSENAL MANTÉM PERSEGUIÇÃO – Também jogando em casa, o time de Londres sustentou sua busca pelo líder Chelsea com uma vitória suada sobre o West Bromwich. O único gol da partida saiu aos 42 minutos do segundo tempo. O francês Olivier Giroud foi o único do Arsenal a conseguiu superar o goleiro Ben Foster, em atuação inspirada. Ele escorou de cabeça cruzamento na área de Özil.

Antes do lance decisivo, o Arsenal perdeu diversas chances de gol, sempre em razão do bom goleiro visitante no Emirates Stadium. Um dos artilheiros do Inglês, o chileno Alexis Sánchez carimbou a trave minutos antes do gol de Giroud. Com o resultado, o Arsenal supera provisoriamente o Manchester City na tabela e figura em terceiro lugar, atrás do Liverpool, apesar da mesma pontuação.

IBRAHIMOVIC RESOLVE – No Old Trafford, o atacante sueco decretou a vitória do Manchester United sobre o Sunderland por 3 a 1, nesta segunda. Ele deu duas assistências e ainda deixou sua marca no triunfo que deixou o United mais perto dos líderes. Aos 39 minutos de jogo, deu passe para finalização de Daley Blind.

Na segunda etapa, anotou o seu ao bater na saída do goleiro, aos 36. Quatro minutos depois, o sueco voltou a atuar como “garçom” ao cruzar para Henrik Mkhitaryan, em posição duvidosa, mandar para as redes. Nos acréscimos, Fabio Borini descontou para o Sunderland em belo chute de primeira, de fora da área.

O time comandado por José Mourinho ocupa no momento a sexta colocação do Inglês, com 33 pontos. Já o Sunderland segue dentro da zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com 14 pontos.

Em outros jogos da rodada do “Boxing Day”, o Leicester City foi derrotado pelo Everton por 2 a 0, diante de sua torcida. O atual campeão jogou sem o artilheiro Jamie Vardy, por suspensão, e protestou ao distribuir 30 mil máscaras do atacante entre seus torcedores. Já o West Ham goleou o Swansea City por 4 a 1, enquanto o Burnley superou o Middlesbrough por 1 a 0.