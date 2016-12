Após semanas de rumores, o Chelsea enfim confirmou nesta sexta-feira (23) a transferência do meia Oscar para o futebol chinês. O americanense vai acertar com o Shanghai SIPG, que conta atualmente no elenco com Conca e Hulk, assim que abrir a janela de transferências, em janeiro. A negociação deve render ao clube inglês, segundo a imprensa local, cerca de 60 milhões de libras (equivalente a R$ 245 milhões).

“O Chelsea e o Shanghai SIPG chegaram a um acordo para a transferência permanente de Oscar”, afirmou o clube inglês, nesta sexta. O acerto já era esperado há algumas semanas, quando o meia passou a ficar fora da lista de relacionados do clube. O meia Willian chegou a declarar publicamente que o companheiro de time estava de saída.

Com a transferência, Oscar encerra um período de quatro anos e meio defendendo as cores do clube londrino. Pelo Chelsea, ele se sagrou campeão inglês, da Copa da Liga Inglesa e da Liga Europa, este na temporada 2012/2013. Em destaque no famoso clube, ganhou chances na seleção brasileira e foi titular na Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

No entanto, o ex-jogador do São Paulo e do Internacional passou a ter pouco espaço no time desde a chegada do técnico Antonio Conte, no início da atual temporada. Das nove partidas que disputou no Campeonato Inglês, em quatro começou no banco de reservas. Ao todo, foi titular em apenas cinco jogos na temporada.

A perda de espaço contrasta com seu papel de protagonista no time comandado por José Mourinho que foi campeão inglês no ano passado. No total, Oscar marcou 38 gols em 203 partidas disputadas pelo Chelsea.

Sem maiores chances no time atualmente, o atleta de 25 anos acabou sendo atraído pela proposta do clube chinês. “O mercado da China é perigoso para todos. E não somente para o Chelsea, mas para todas as equipes do mundo”, disse o treinador do Chelsea, demonstrando insatisfação com a perda do jogador.

No Shanghai SIPG, Oscar será comandado pelo técnico André Villas-Boas, curiosamente ex-treinador do Chelsea. O clube chinês conta em seu elenco com os brasileiros Elkeson e Hulk, parceiro de ataque de Oscar na seleção na Copa de 2014. O time tem ainda o meia Conca, ex-Fluminense, que vem sendo ligado a rumores sobre uma possível transferência para o Flamengo.

Em ascensão no futebol chinês, o Shanghai SIPG vem sendo um dos times que mais têm investido em seu elenco para a disputa da Superliga Chinesa. De acordo com a revista Forbes, o time é o terceiro mais valioso da competição, com valor estimado em US$ 159 milhões (cerca de R$ 528 milhões).