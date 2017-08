Chelsea bate o Everton em casa e vence a segunda no Inglês

Sem grande brilho, mas bastante eficiente, o Chelsea definiu a vitória no primeiro tempo. Em uma blitz inicial, levou perigo em três oportunidades antes dos 15 minutos. Aos nove, Pedro tentou de bicicleta e jogou por cima. Aos 13, David Luiz, de fora da área, e Pedro novamente pararam em boas defesas de Pickford.

Foi a segunda vitória seguida da equipe, que chegou aos seis pontos no Inglês. Por causa da pausa na competição para a disputa das Eliminatórias, o Chelsea descansa até o dia 9 de setembro, quando visita o Leicester. Já o Everton parou nos quatro pontos neste domingo e vai receber no dia 9 o Tottenham.

O Chelsea venceu pela segunda vez no Campeonato Inglês neste domingo, ao derrotar o Everton por 2 a 0, em Stamford Bridge. O time londrino controlou o adversário ao longo dos 90 minutos e contou com os gols de Fábregas e Morata para confirmar o triunfo sem maiores sustos.

O primeiro gol, no entanto, só sairia aos 26 minutos. Willian avançou pela direita e tocou para Fábregas. O meia tabelou com Morata e recebeu de volta antes de finalizar meio sem jeito. A bola saiu sem muita força, mas foi no canto direito de Pickford, que não alcançou.

Sem diminuir o ritmo, os donos da casa ampliaram e selaram o placar aos 39. Azpilicueta ficou com sobra na intermediária e cruzou para Morata, que se antecipou ao goleiro e desviou de cabeça para a rede.

O gol deu a tranquilidade que o Chelsea precisava para fazer o seu jogo, fechado na defesa e explorando os contra-ataques. Ainda assim, o Everton chegou a levar perigo em algumas oportunidades, como aos quatro minutos da etapa final, quando Sandro recebeu de Rooney e quase marcou, mas foi travado por Rüdiger.

As melhores chances, no entanto, ainda eram do Chelsea. Aos 14, Pedro passou pelo zagueiro e arriscou para fora. Um minuto depois, Pickford voltou a salvar o Everton ao bloquear o chute de Moses, que arrancou sozinho após roubo de bola. A resposta veio somente aos 36, quando Williams tentou da intermediária e o chute raspou o travessão.

Na única outra partida do dia já encerrada pelo Inglês, o West Bromwich recebeu o Stoke City e não passou de um empate por 1 a 1. Jay Rodriguez marcou para o time da casa, que foi a sete pontos, mas Peter Crouch deixou tudo igual pouco depois para os visitantes, que chegaram a seis.