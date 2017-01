Cheio de reservas, Chile bate Islândia e fatura torneio amistoso na China

Mesmo com uma equipe repleta de reservas, o Chile conquistou neste domingo o título da China Cup, torneio amistoso disputado em Nanning. Na decisão, a seleção sul-americana passou pela Islândia, grande surpresa da última Eurocopa, por 1 a 0, com gol de Zagal.

Por não se tratar de uma competição disputada em data Fifa, o Chile não contou com alguns de seus principais jogadores, como o goleiro Claudio Bravo, o meia Vidal e o atacante Alexis Sánchez. Dos nomes mais conhecidos do torcedor brasileiro, somente Beausejour e Eduardo Vargas, ambos ex-Grêmio, estiveram em campo.

Mesmo com tantos desfalques, o Chile chegou ao gol da vitória ainda no primeiro tempo. Aos 18 minutos, o lateral Opazo foi à linha de fundo pelo lado direito e cruzou na cabeça de Zagal, que desviou para a rede e garantiu o triunfo do país, que havia passado pela Croácia nos pênaltis na estreia.

Trata-se de mais um título em meio ao grande momento do futebol chileno. Nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, a equipe é a quarta colocada. Já a Islândia está na terceira posição do Grupo I das Eliminatórias Europeias.