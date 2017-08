Cheio de desfalques, Avaí encara Vitória em Salvador para respirar no Brasileiro

O Avaí enfrenta o Vitória, neste sábado, às 19h, no Estádio Barradão, na capital baiana, em duelo direto contra o rebaixamento, com uma série de desfalques. Após perder os meio-campistas Judson e Juan por suspensão, o técnico Claudinei Oliveira teve uma baixa de última hora nesta sexta-feira. O atacante Joel foi diagnosticado com uma lesão de grau um na coxa direita e acabou sendo vetado pelo departamento médico.

Sem poder contar com sua principal referência no setor ofensivo, Claudinei Oliveira resolveu dar uma oportunidade para Willians, ex-Palmeiras, entre os titulares. Ele formará o trio ofensivo com Júnior Dutra e Romulo, que volta ao time para a vaga de Juan. No meio, a novidade fica por conta de Luan, que afirmou, em entrevista coletiva, que o grupo está fechado com o treinador, apesar da campanha ruim, com 18 pontos, em penúltimo lugar.

LEIA TAMBÉM: Após derrota em casa para o Sport, Bahia anuncia demissão de Jorginho

“O Claudinei tem total confiança do grupo e estamos unidos para tirar o Avaí da zona de rebaixamento. Temos dois jogos em casa depois de enfrentar o Vitória, então temos que jogar com inteligência para somar os pontos necessários para sair dessa situação. Quero aproveitar essa chance e deixar o meu melhor dentro de campo”, afirmou Luan, um dos líderes do elenco.