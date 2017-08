Checo é anunciado e pode se tornar o atleta mais caro da história da Roma

Depois de uma novela que vinha se arrastando desde o mês passado, o checo Patrik Schick finalmente definiu sua nova casa para a temporada 2017/2018 nesta segunda-feira. O atacante de 21 anos deixou a Sampdoria e foi anunciado como novo reforço da Roma, em negociação que pode se tornar a mais cara da história do clube.

A Roma anunciou que pagou cinco milhões de euros pelo empréstimo do jogador, com opção de compra já definida. “Caso alguns objetivos esportivos sejam cumpridos, o clube será obrigado a comprar o jogador em definitivo por mais nove milhões de euros”, explicou.

Pelo acordo, a Roma será obrigada a pagar mais oito milhões de euros de bônus caso o jogador cumpra alguns objetivos, que não foram revelados. Por fim, “a Sampdoria deverá receber um pagamento de 20 milhões de euros em fevereiro de 2020. Se Schick for vendido antes de fevereiro de 2020, os clubes acertaram que a Sampdoria ficará com 50% da transferência ou o valor de 20 milhões de euros – a soma que for maior”.