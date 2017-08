‘Chateado’, Zidane critica punição a Ronaldo e vê ‘algo’ por trás de decisão

Um dia antes de o Real Madrid enfrentar o Barcelona no confronto de volta da final da Supercopa da Espanha, o técnico Zinedine Zidane não escondeu o seu descontentamento, em entrevista coletiva nesta terça-feira, com a punição de cinco jogos de suspensão aplicada a Cristiano Ronaldo na última segunda. O astro português levou o gancho após ter sido expulso na partida de ida da decisão, no último domingo, no Camp Nou, onde o time madrilenho venceu por 3 a 1 e o atacante chegou a empurrar o árbitro da partida após levar o vermelho por suposta simulação de um pênalti. No caso, a ação lhe rendeu um segundo cartão amarelo e a consequente exclusão do confronto.

Antes de ser expulso, Cristiano Ronaldo havia entrado na equipe merengue apenas no segundo tempo, no qual inicialmente foi punido com um cartão amarelo ao comemorar o gol que marcou no confronto tirando a sua camisa e exibindo a mesma aos torcedores do Barça.

Julgado na segunda-feira pelo juiz de competição da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), o jogador teve a sua suspensão automática, causada pela expulão, mantida para a partida de volta da final após o Real entrar com recurso para tentar anular o segundo cartão amarelo por defender que seu principal astro não tentou simular um pênalti ao receber a marcação de Umtiti, do Barça. Para completar, o atleta levou um gancho de quatro partidas pela agressão ao árbitro De Burgos Bengoetxea.