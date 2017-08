Chapecoense prioriza Brasileirão e escala time mais forte contra o Coritiba

A Chapecoense tem dois compromissos importantes nos próximos dias. Neste domingo enfrenta o Coritiba, às 16 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro, enquanto que na segunda-feira terá pela frente o Barcelona, pelo Troféu Joan Gamper, na Espanha. A diretoria do clube, no entanto, não escondeu que a prioridade é permanecer na Série A. Por isso, os titulares ficaram no Brasil.

“Temos que priorizar o Campeonato Brasileiro. Traçamos alguns objetivos durante o ano e um deles é permanecer na elite, ficando entre os 10 primeiros colocados. A meta é essa. Dividimos o elenco em dois grupos e acredito que possamos nos sair bem nos dois setores”, afirmou o presidente Plínio David de Nês, o popular Maninho.

Os desafios ficaram nas mãos do técnico Vinícius Eutrópio. Para o jogo contra o Coritiba, ele não poderá contar com os laterais Apodi e Reinaldo. Ambos estão suspensos e até viajaram para a Espanha. Com isso, Roberto, ex-Santa Cruz, fará a sua estreia ao ser escalado pelo lado esquerdo de campo, deslocando assim Diego Renan para a lateral direita.