Chapecoense pega o Atlético-GO e pensa em um jogo por vez para alçar voos maiores

O jogo é um confronto direto na luta contra o rebaixamento. O time catarinense ocupa posição intermediária na tabela, com 21 pontos, e pretende se distanciar da zona dos ameaçados pelo descenso. O grupo está consciente desta situação e não pretende desperdiçar a oportunidade de vencer dentro de casa, ao lado de sua torcida.

“É preciso foco e concentração jogo a jogo. Depois, vamos ver a pontuação e podemos ter até planos mais ousados. Mas temos que pensar primeiro no Atlético-GO. Precisamos estar totalmente focados para não sermos surpreendidos. Estes três pontos podem nos deixar numa colocação mais confortável da tabela”, disse Vinícius Eutrópio.

Aliviado com o triunfo diante do Vitória, o técnico Vinícius Eutrópio mostrou tranquilidade ao falar das pretensões da Chapecoense para a sequência da temporada. Ele pediu concentração jogo a jogo aos atletas para poder fazer com que a equipe alcance voos maiores e previu dificuldades diante do Atlético-GO, neste domingo, às 11 horas, na Arena Condá, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro Douglas Grolli está suspenso. Como Victor Ramos está vetado pelo departamento médico, Luiz Otávio volta a ter uma chance entre os titulares, ao lado de Fabrício Bruno. Em princípio, esta deve ser a única mudança do time. Durante as últimas atividades, Vinícius Eutrópio testou o volante Luiz Antônio na vaga do meia Seijas, em uma forma de deixar o time mais forte na marcação.

Mas esta seria uma opção caso haja a necessidade de se defender para segurar um resultado. Andrei Girotto segue como primeiro volante e Túlio de Melo como referência no ataque, com o experiente Wellington Paulista no banco.

