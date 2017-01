Chapecoense fará amistoso de pré-temporada no Equador

A Chapecoense terá um calendário cheio durante todo o ano. Nesta sexta-feira, o River, time do Equador, anunciou que realizará um amistoso contra a equipe brasileira. A partida foi marcada para 24 de janeiro, terça-feira, às 20 horas pelo horário local de Guayaquil.

O time de Chapecó (SC), entretanto, vai mandar um time alternativo ao Equador. Isso porque a equipe entra a campo no dia 21, sábado, para amistoso contra o Palmeiras na Arena Condá. Depois, no dia 26, quinta, faz sua estreia na Primeira Liga contra o Joinville, mais uma vez em casa.

O River, que só em 2015 chegou à primeira divisão do Equador, convidou a Chapecoense para o amistoso garantindo todas as despesas pagas. Além disso, ainda promete doar a renda da partida para as vítimas do acidente aéreo de novembro, quando 19 atletas da Chapecoense faleceram.