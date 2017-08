Chapecoense e Bahia empatam por 1 a 1 debaixo de muita chuva e pouco público

Debaixo de muita chuva e com o pior público da Arena Condá nesta edição do Campeonato Brasileiro, Chapecoense e Bahia ficaram no empate por 1 a 1, pela 18.ª rodada. Os pouco mais de 3 mil torcedores presentes ao estádio em Chapecó (SC) vaiaram o resultado que deixou o time da casa com 22 pontos, ainda distante de briga pelas primeiras colocações.

O Bahia, com dois pontos a menos, segue perigosamente próximo à zona do rebaixamento. O Coritiba, com 19, é o primeiro time na degola, mas ainda joga nesta quinta-feira, no complemento da rodada, contra o São Paulo, no estádio do Morumbi, na capital paulista.

Com dificuldade para tocar a bola devido ao gramado encharcado, os dois times eram obrigados a explorar as jogadas aéreas e foi justamente dessa maneira que a Chapecoense abriu o placar. Aos 19 minutos, Apodi levantou para a área, Arthur Caike desviou de cabeça e Túlio de Melo se antecipou ao goleiro Jean e, também de cabeça, completou para o gol.