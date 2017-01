Chapecoense disputa sua 1ª partida oficial após tragédia

Ainda em processo de reconstrução após o acidente aéreo ocorrido em novembro do ano passado, a Chapecoense volta a disputar uma competição oficial na noite desta quinta-feira. Às 21h30, o time estreia na Primeira Liga em um clássico catarinense com o Joinville, na Arena Condá, em Chapecó, pela primeira rodada do Grupo C.

As duas equipes não disputaram a primeira edição do torneio, realizada no primeiro semestre de 2016, mas ambas participaram da fundação da Liga, no final de 2015.

Neste ano, cada um destes clubes vai traçar um caminho. O Joinville terminou a última temporada rebaixado para a Série C, em seu segunda queda seguida no Brasileiro, e a Chapecoense foi assolada por uma tragédia que vai demorar a ser esquecida, pois perdeu 19 de seus jogadores no acidente que matou um total de 71 pessoas quando o avião que levava a equipe caiu perto de Medellín, onde o time disputaria a partida de ida da decisão da Copa Sul-Americana, contra o Atlético Nacional, da Colômbia.

No outro jogo desta quinta pela Primeira Liga, mais uma estreante vai a campo. O Ceará, único representante do Nordeste, vai enfrentar o América-MG, às 19h15, no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), em partida válida pelo Grupo B.

Na primeira fase da competição, os quatro times de cada chave vão se enfrentar em turno único e os dois primeiros colocados se classificam para as quartas de final. Desta maneira, uma vitória na estreia já é um passo importante na busca pela classificação à próxima fase.