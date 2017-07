Chapecoense confirma realização de amistoso contra a Roma no dia 1º de setembro

Procurada pela reportagem do Estado , a assessoria de imprensa do clube catarinense confirmou oficialmente nesta terça-feira que o amistoso com a Roma vai acontecer e prometeu fornecer mais informações sobre o mesmo nos próximos dias.

O jogo não deverá causar impacto no calendário nacional, pois será realizado durante a pausa das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2018, na Rússia. A Chapecoense terá compromisso no dia 26 ou 27 de agosto (a data ainda será definida pela CBF), quando disputará clássico contra o Avaí, em Florianópolis, e depois jogará de novo somente em 9 ou 10 de setembro, contra o Cruzeiro, em Chapecó, respectivamente pelas 22ª e 23ª rodadas do Campeonato Brasileiro.

A Chapecoense vai enfrentar a Roma em um amistoso internacional marcado para o dia 1º de setembro, na capital italiana. A delegação do time catarinense tenta também aproveitar a passagem pela Itália para realizar um encontro com o papa Francisco, no Vaticano.

Antes dessa partida contra o time romanista, a Chapecoense terá no dia 7 de agosto a disputa do Troféu Joan Gamper, contra o Barcelona, no estádio Camp Nou, na Catalunha. Em seguida, a delegação da equipe brasileira segue para o Japão, onde participará da Copa Suruga, na qual enfrentará o Urawa Reds Diamonds no dia 15.

No entanto, esses dois eventos provocarão alterações na tabela do Brasileirão, porque a Chapecoense enfrentaria o Coritiba, pela 19ª rodada do campeonato nacional, no dia 6, véspera do duelo contra o Barcelona. Por isso, a diretoria do clube de Chapecó quer antecipar esse jogo para o dia 5.

Depois, devido à competição amistosa na Ásia, a Chapecoense deverá atuar contra o Corinthians, pela 20ª rodada do Brasileiro, no dia 23 de agosto, sendo que o restante dos jogos da rodada ocorrerão todos entre os dias 12 e 14 do mesmo mês.