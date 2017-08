Chapecoense confia no ânimo renovado para surpreender o Corinthians em casa

O triunfo em São Paulo, inclusive, é apontado pelo treinador como exemplo de superação para o elenco. Vinícius Eutrópio acredita que a derrota do Corinthians para o Vitória no último sábado, por 1 a 0, pode deixar o time adversário com mais vontade de uma recuperação fora de casa. Mas ressalta que o ânimo trazido da última rodada também serve de ajuda para os seus jogadores.

Depois da surpreendente vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras em pleno estádio Allianz Parque, em São Paulo, no domingo passado, o time comandado pelo técnico Vinícius Eutrópio deixou a zona de rebaixamento. Agora ocupa a 15.ª posição com 25 pontos, dois a mais que o São Paulo, atual 17.º colocado.

A Chapecoense recebe o Corinthians nesta quarta-feira, às 19h30, em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Como fez excursão pela Europa e Ásia para disputar amistosos contra Barcelona e Lyon e participar da Copa Suruga contra o Urawa Reds Diamonds, no Japão, o time catarinense teve adiada a partida da 20.ª rodada. O confronto acontece na Arena Condá, em Chapecó (SC).

“É claro que o Corinthians é o favorito, mas somos fortes com o apoio do nosso torcedor e quero aproveitar o bom momento depois de uma vitória para motivar os jogadores. Estão todos concentrados na esperança de somar pontos, que nos deixariam mais tranquilos na classificação”, disse o técnico.

Pela importância do jogo diante do líder, a comissão técnica optou por fechar os portões no treinamento desta terça-feira. Neste confronto, a Chapecoense não poderá contar com o atacante Arthur Caike, com uma lesão muscular. Além dele, o volante Moisés Ribeiro está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo. A tendência é que o meia equatoriano Pinilla ganhe uma chance, embora seja mais ofensivo, e que o experiente Wellington Paulista comande o ataque.

LEIA TAMBÉM: Direção do Atlético-PR proíbe entrada de torcidas organizadas na Arena da Baixada

Há expectativa por um grande público, mesmo porque vai ser o reencontro da torcida local com o time. A sua última apresentação em casa ocorreu no dia 2 de agosto, pela 18.ª rodada, quando empatou com o Bahia por 1 a 1. Os próprios jogadores ficaram longe de suas famílias por 15 dias, uma vez que após o retorno do exterior eles foram direto para São Paulo, onde ficaram concentrados para enfrentar o Palmeiras.