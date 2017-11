Chapecoense bate Vitória de virada e se garante na Série A para 2018

Em um ano sofrido e de reconstrução, a Chapecoense conseguiu garantir a permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O time catarinense recebeu nesta noite de quinta-feira o Vitória na Arena Condá, pela 35.ª rodada, e venceu por 2 a 1, atingindo a marca de 47 pontos.

Com o resultado, a Chapecoense chega à nona colocação e pode até sonhar com uma vaga na Libertadores como objetivo para as três últimas rodadas. O Vitória, com 39 pontos, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, ficando na frente da Ponte Preta apenas pelo saldo gols (-8 a -11 para os baianos).

Mesmo com muita chuva e gramado pesado em Chapecó, o jogo foi corrido no primeiro tempo e o Vitória saiu na frente aos 19 minutos com David. O goleiro Jandrei errou ao sair jogado e entregou a bola nos pés do atacante rubro-negro, que invadiu a área e bateu no canto esquerdo para abrir o placar.