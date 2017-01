Chapecoense bate o Inter de Lages e consegue a primeira vitória após tragédia

Foto: Sirli Freitas - Chapecoense

A Chapecoense alcançou neste domingo a primeira vitória após a tragédia aérea do final do ano passado, que matou 71 pessoas – entre jogadores, comissão técnica e dirigentes do clube, além de jornalistas e tripulantes. Com boa presença de público na Arena Condá, em Chapecó (SC), o time anfitrião derrotou o Inter de Lages por 2 a 1 em duelo pela primeira rodada do Campeonato Catarinense.

Depois de remontar todo o elenco, a Chapecoense já havia feito duas partidas em 2017. Na primeira, ficou no empate por 2 a 2 com o Palmeiras, em amistoso. Na sequência ficou na igualdade sem gols com o Joinville na estreia da Copa da Primeira Liga.

Neste domingo, Niltinho abriu o placar para a Chapecoense logo aos cinco minutos. Após rápido contra-ataque, Rossi foi até a linha de fundo e cruzou para o atacante fazer o primeiro. A Chapecoense ainda ampliou aos 41. Andrei Girotto tocou para Wellington Paulista, que bateu de perna direita sem chances para o goleiro adversário.

O time de Chapecó voltou para o segundo tempo preocupado em se defender e garantir a primeira vitória. O Inter de Lages foi para cima e descontou aos 22 minutos. Enercino bateu sem muita pretensão, mas o goleiro Artur Moraes deixou a bola passar.

Assim como aconteceu nos outros dois jogos, o árbitro paralisou a partida aos 71 minutos de jogo em homenagem às vítimas do acidente aéreo. Os torcedores se levantaram para aplaudir e cantar: “Vamos, vamos Chape!”.

A Chapecoense volta a campo nesta quarta-feira, quando enfrentará o Tubarão pela segunda rodada do Estadual. No mesmo dia, o Inter de Lages receberá o Almirante Barroso, de Itajaí (SC).