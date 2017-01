Chapecoense aumenta preços de ingressos para amistoso com o Palmeiras

A Chapecoense divulgou nesta segunda-feira (9) o valor dos ingressos para o amistoso com o Palmeiras, no dia 21, na Arena Condá, com aumento dos preços em relação à média do ano passado. Para o primeiro jogo do time em casa depois da tragédia aérea de novembro, na Colômbia, a diretoria fixou os valores entre R$ 80 e R$ 100, com desconto de 50% para os sócios-torcedores. Toda a renda será revertida aos catarinenses.

O clube vai cobrar R$ 80 para as arquibancadas e visitantes, R$ 100 para as sociais e R$ 150 para as cadeiras. O valor no setor mais caro é 50% maior do que o cobrado pela Chapecoense na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. No último jogo do time em casa pela competição, contra o São Paulo, a entrada mais cara custou R$ 150 e a mais barata, R$ 60.

Porém, na última temporada o clube chegou a cobrar entre R$ 100 e R$ 200 pelas entradas em algumas ocasiões, como contra o Santos, pelo Brasileiro, e diante do San Lorenzo, pela semifinal da Copa Sul-Americana. O jogo contra a equipe argentina, aliás, foi o de maior público de 2016 para a equipe catarinense, com 17,5 mil pagantes e uma renda de R$ 569 mil, a maior do ano passado para o clube.

Em 2016, a Chapecoense faturou R$ 4,6 milhões com bilheteria ao longo do ano. A cifra, distribuída pelo número de jogos e pela presença da torcida, indica um ingresso médio de R$ 17 para as partidas entre as variadas competições disputadas pela equipe.

O amistoso com o Palmeiras marca o reencontro dos times que estavam em campo na última partida antes da delegação da Chapecoense sofrer o acidente de avião em 29 de novembro, na Colômbia. Foram 71 mortos, dos quais 19 eram jogadores da equipe. A partida no dia 21 será de entrega das faixas de campeão brasileiro para o Palmeiras e de campeão da Sul-Americana aos catarinenses.

RETORNO – Se a Chapecoense voltou aos treinos na semana passada, o Palmeiras retoma apenas nesta terça-feira os trabalhos. A pré-temporada começa pela manhã, com testes físicos e avaliações. O time treina também à tarde e depois da atividade a diretoria vai apresentar um dos reforços já contratados, o atacante Keno, ex-Santa Cruz.