Chapecoense apresenta mais 4 reforços: Luiz Otavio, Osman, Elias e Andrei Girotto

Se no sábado a Chapecoense apresentou dois reforços, nesta segunda-feira o número dobrou. Quatro atletas vestiram pela primeira vez a camisa do clube de Chapecó: o volante Andrei Girotto, o meia Osman, o zagueiro Luiz Otavio e o goleiro Elias. Dois dias antes haviam chegado o lateral-direito uruguaio Emilio Zeballos e o volante Amaral.

Assim como Amaral, Girotto também é volante e passou pelo Palmeiras. O jogador, que se destacou pelo América-MG em 2014, passou o ano passado no Japão, defendendo o Kyoto Sanga na segunda divisão do futebol de lá.

O atacante Osman é outro que brilhou com a camisa do América-MG. Ele tem 24 anos e foi bem principalmente na conquista do título do Campeonato Mineiro do ano passado. Emprestado pela Luverdense, ele segue para Chapecó também por empréstimo.

A equipe de Mato Grosso, aliás, também emprestou o zagueiro Luiz Otávio, de 24 anos, revelado pelo Bonsucesso, do Rio. Ele foi titular da Luverdense nas últimas duas edições da Série B.

O quarto reforço apresentado nesta segunda-feira é o goleiro Elias, de 21 anos, que se destacou pelo Juventude, vice-campeão gaúcho e semifinalista da Série C. Ele já estava certo com a Chapecoense há algum tempo, mas só agora foi oficializado.

Após ter 19 atletas mortos no acidente aéreo de novembro na Colômbia, a Chapecoense está reconstruindo seu elenco praticamente do zero. Por enquanto, conta com o goleiro Elias, o lateral-direito Zeballos, os zagueiros Douglas Grolli e Luiz Otávio, os volantes Andrei Girotto e Amaral, os meias Nadson e Dodô e os atacantes Niltinho, Rossi e Osman.

Os meias Martinuccio e Nenêm é o volante Moisés já estavam no elenco em 2016, não estavam no voo para a Colômbia, e estão à disposição de Vagner Mancini. O atacante Wellington Paulista e o lateral-esquerdo Diego Renan treinam com o grupo, mas ainda não foram oficializados.

Além disso, a Chapecoense estaria perto de contratar o zagueiro Fabrício Bruno (Cruzeiro) e o lateral-esquerdo Reinaldo (São Paulo). Nesta segunda, o Sport anunciou a saída do atacante Túlio de Melo para reforçar a Chapecoense.