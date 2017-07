Chapecoense acerta com Vinícius Eutrópio para substituir Vagner Mancini

Sem acordo financeiro com Argel Fucks e após a negativa de Enderson Moreira, a direção da Chapecoense fez a opção por Vinícius Eutrópio, de 51 anos, para substituir o técnico Vagner Mancini, demitido na última terça-feira, um dia após o empate com o Fluminense, por 3 a 3, em Mesquita (RJ), no fechamento da 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico já teve uma passagem vitoriosa pelo clube e agora chega em um momento instável do time nas duas competições que participa: o Brasileirão e a Copa Sul-Americana.

Eutrópio trabalhou muito tempo como auxiliar de Carlos Alberto Parreira, inclusive como observador técnico em Copa do Mundo. Ele já passou por clubes como Ponte Preta, Fluminense e Santa Cruz, mas foi em Santa Catarina que viveu seus melhores momentos. No Figueirense, conseguiu um acesso para a Série A, em 2014, e na Chapecoense deixou saudades em 2015 com uma grande campanha no Brasileirão.