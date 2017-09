Chance de título no Brasileirão volta a dar ânimo aos jogadores do Palmeiras

A vitória no clássico contra o São Paulo no último domingo, seguida de um período sem jogos e tempo para treinar, reanimou no Palmeiras o sonho pelo título do Campeonato Brasileiro. A equipe acredita em evolução após duas semanas livres antes da volta ao campo, marcada para este sábado contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte.

Em visita ao Estado nesta semana, o técnico Fábio Carille, do líder Corinthians, colocou Palmeiras, Santos e Grêmio na briga pelo título nacional.

Em quarto lugar, o time alviverde está 14 pontos atrás do Corinthians (50 a 36) e aposta nos jogos diretos contra os três primeiros colocados para subir na tabela de classificação. “Se temos 2% de chance de título, é bom. Tem muita coisa para acontecer, muitos jogos ainda. Já vimos em outras oportunidades que pode acontecer muita coisa na reta final do Brasileiro”, disse o volante Bruno Henrique.