Ceni projeta final com o Corinthians e fala em ‘bom teste’ para os rivais

Logo no segundo jogo da carreira, Rogério Ceni terá mais um grande desafio, desta vez contra o Corinthians. Ele estreou empatando com o River Plate por 0 a 0, mas garantindo a classificação para a final da Florida Cup nos pênaltis. O técnico do São Paulo sabe da importância do duelo, mas lembra que seu foco também está na preparação do time na pré-temporada.

“É lógico que o interessante é jogar bem e mostrar qualidade, se possível vencendo, mas o momento é para que a gente ganhe corpo. Agora é um clássico estadual, contra um time de tradição, e toda partida tem de ser levada a sério. Ninguém quer perder, aqui como quem está do outro lado”, afirmou.

Para Ceni, é um duelo bastante atraente para o torcedor. “O torneio está ganhando corpo, foi realizado nos últimos dois anos, e agora tem um clássico desses para fechar com chave de ouro. Vai ser um bom teste para as duas equipes. É um São Paulo x Corinthians, mesmo sendo fora do Brasil, com toda tradição envolvida”, explica.

Ele não confirma o time que colocará em campo, até porque precisa conversar com sua comissão técnica para ver quais atletas não tiveram muito desgaste e poderão atuar. “Eu pretendo conversar com todos eles para ver como se sentem. Os atletas dormiram, fizeram recuperação na piscina… Pelo número de jogadores que temos à disposição, podemos sim fazer as trocas. O grupo, na minha concepção, foi treinado para que todos tenham condições de jogo.”

Ceni ainda pretende assistir ao jogo do time contra o River Plate, para ver onde pode melhorar, mas lamenta a falta de tempo para treinar o time antes do clássico. Ele também não confirma a possível chegada de Jucilei para reforçar o São Paulo. “Não tenho conhecimento exato de contratações, a gente fica aqui fora. Estou preocupado com o jogo de amanhã (sábado). E estou satisfeito com o grupo que tenho”, completou.

