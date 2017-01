Ceni fará estreia oficial na Arena Barueri

O Audax confirmou nesta quarta-feira que levará para a Arena Barueri a sua estreia no Campeonato Paulista. A equipe de Osasco costuma jogar no estádio da cidade, o José Liberatti, que inclusive recebeu a primeira partida da final do Estadual no ano passado, mas optou por atuar contra o São Paulo na cidade vizinha, que tem uma arena maior.

A mudança de local causou polêmica porque o jogo entre Audax e São Paulo vai marcar a estreia oficial de Rogério Ceni como treinador. E a Arena Barueri é um local bastante especial para o ex-goleiro, que marcou lá, contra o Corinthians, o seu 100.º gol como profissional.

Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net / Divulgação

Aproveitando esse apelo, o presidente do Audax, o ídolo corintiano Vampeta chegou a anunciar que cobraria R$ 100 por um ingresso de arquibancada para a partida. “Vamos supor que o treinador do São Paulo fosse o ‘Zezinho’; o ingresso seria R$ 60, R$ 70. Mas é o Rogério, maior atleta do São Paulo da história, eu vou fazer disso um espetáculo. Então o ingresso mínimo, eu estou falando hoje, será de R$ 100”, informou o dirigente, na semana passada, à Rádio Jovem Pan, onde é comentarista. Ele chegou a calcular que, atraindo 10 mil torcedores do São Paulo para a estreia de Rogério Ceni, poderia gerar uma renda de R$ 1 milhão.

A torcida do São Paulo, porém, ficou irritada com a postura de Vampeta e iniciou uma campanha de boicote à partida nas redes sociais, sugerindo inclusive que o auxiliar técnico Pintado comande o time na Arena Barueri, de forma a adiar a estreia oficial da Rogério Ceni para a segunda rodada, em casa, contra a Ponte Preta.

Ao anunciar a alteração do local do jogo, nesta quarta, o Audax lembrou que a Arena Barueri tem capacidade para 32 mil pessoas. A diretoria do time de Osasco, porém, disse que “Valores e cargas de ingressos ainda estão sendo estudados”, mas a tendência é que as vendas comecem ainda no mês de janeiro. O jogo, em 5 de fevereiro, ainda não tem horário definido.

