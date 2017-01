Ceni exalta pré-temporada e diz ter sido bem aceito pelo grupo do São Paulo

O técnico Rogério Ceni disse nesta terça-feira ter sido bem aceito pelo elenco do São Paulo nos primeiros dias na função. Após comandar o time na conquista da Florida Cup, nos Estados Unidos, o treinador garantiu ter sido bem recebido pelo grupo, formado por vários atletas com quem trabalhou no passado, como companheiro de time.

“Os jogadores foram muito dedicados nos treinos. Não tive qualquer caso de desentendimento, de relacionamento. Infelizmente não faço mais parte daqueles que entraram em campo, mas estou aqui E a aceitação deles foi muito boa”, comentou o treinador ao site oficial do São Paulo. Na pré-temporada nos Estados Unidos o elenco ficou cerca de 20 dias concentrado, realizou dois jogos-treino e fez mais duas partidas.

LEIA TAMBÉM: Venezuela faz 5 na Bolívia, vence a primeira nas Eliminatórias e deixa a lanterna

O título na competição amistosa, conquistada sobre o Corinthians, fez um dos jogadores mais experientes do elenco, o zagueiro Lugano, de 36 anos, afirmar que o grupo voltou mais unido. “É importante começar a temporada com coisas boas, e foi assim nos Estados Unidos: intensidade nos treinos, um título para dar mais confiança e com os jogadores sempre juntos”, disse o uruguaio. “Temos que levar esta união para dentro de campo, um ajudando ao outro. Estamos no caminho certo para ter um elenco forte e cada vez mais unido”, completou o zagueiro Maicon.

Antes da estreia no Campeonato Paulista, no dia 5, contra o Audax, o São Paulo faz mais um teste. No domingo, no CT de Cotia, a equipe tem um jogo-treino marcado contra o Colombus Crew, equipe americana que realizada pré-temporada no Brasil.