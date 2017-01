Ceni aprova estreia como treinador e já vive expectativa de encarar o Corinthians

O técnico Rogério Ceni gostou da atuação do São Paulo contra o River Plate, apesar do empate sem gols ocorrido na noite desta quinta-feira, mas sabe que agora na decisão da Florida Cup o resultado será relevante. Isso porque o time enfrentará o Corinthians, no sábado, às 21h (horário de Brasília), pelo título do torneio amistoso. “É uma expectativa grande porque é um clássico nacional, mesmo sendo jogado fora do País”, comentou.

Ele concorda com o técnico corintiano Fabio Carille, que disse que o mais importante não era a conquista da taça, mas sim o trabalho na pré-temporada. Mas sabe que contra o Corinthians a cobrança será grande. “Valendo título pode ser de qualquer coisa que é um jogo que sempre reverbera. Clássico, mesmo em pré-temporada em um torneio que não muda nada na vida de ninguém, existe uma rivalidade natural. Mas que seja limpo”, disse.

Para Ceni, o desempenho do time contra o River Plate foi bom, apesar da ausência de gols e a classificação nos pênaltis. “Falei no intervalo que fiquei muito feliz com o que os jogadores apresentaram. Nos últimos 15 minutos do jogo o River foi superior, mas perdemos um pênalti e criamos dez oportunidades de gol contra um time de primeira linha do futebol sul-americano”, afirmou.

Ele acha que o time ainda tem muito a evoluir e espera que isso aconteça já na partida de sábado. “Tivemos 15 sessões de treinos com bola até agora. Mas é apenas um jogo, o começo. Tenho de parabenizá-los porque apertaram marcação e fizeram pressão. Todos que jogaram deram seu melhor e esperamos ser melhores a cada dia.”