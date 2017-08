Celtic perde e leva susto, mas se garante na fase de grupos da Liga dos Campeões

O Celtic é o primeiro clube a superar os playoffs da Liga dos Campeões da Europa para se garantir na fase de grupos. Nesta terça-feira, no Casaquistão, o time escocês levou alguns sustos, mas assegurou a sua vaga mesmo com a derrota por 4 a 3 para o Astana.

A classificação do Celtic havia sido encaminhada no jogo de ida, na semana passada, quando a equipe aplicou uma goleada por 5 a 0, em casa. E parecia praticamente certa quando o primeiro tempo do jogo em Astana nesta terça-feira terminou empatado em 1 a 1, com gols Kristoffer Ajer (contra), para o Astana, e Scott Sinclair, para o Celtic.

Na etapa final, porém, o Astana deu esperanças ao seu torcedor ao fazer 4 a 1 com 24 minutos, com gols de Serikzhan Muzhikov e Patrick Twumasi, que marcou duas vezes. Só que o Celtic evitou qualquer risco com os gols de Olivier Ntcham, aos 35, e Leigh Griffiths, aos 45 minutos, definindo o placar agregado para o Celtic, que venceu a Liga dos Campeões na temporada 1966/1967.