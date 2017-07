Ceará vence Paysandu em Belém e se aproxima do G4 da Série B

O Ceará entrou de vez na briga por uma vaga no G4, a zona de acesso, do Campeonato Brasileiro da Série B na noite desta sexta-feira ao vencer o Paysandu por 2 a 1, no Mangueirão, pela 17.ª rodada. Por outro lado, o time paraense segue próximo da zona de rebaixamento.

Com a segunda derrota seguida, o Paysandu estacionou nos 20 pontos, sendo o primeiro fora da zona de degola. A “sorte” é que o time não pode ser ultrapassado pelo 17º Luverdense nesta rodada, porque levaria vantagem no número de vitórias – hoje é de 5 contra 3. Já o Ceará subiu para a sexta colocação, com 25 pontos, dois a menos do que o Juventude, o primeiro do G4.

O primeiro tempo foi bastante truncado e com poucas chances de perigo. Ainda assim, logo aos 13 minutos, Elton aproveitou cruzamento de Ricardinho na marca do pênalti e cabeceou no canto de Emerson, abrindo o placar para o Ceará. O gol deixou os jogadores do Paysandu nervosos, tanto que um lance de grande perigo só foi sair aos 45 minutos, em cabeceio de Gualberto pela linha de fundo.