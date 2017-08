Ceará vence Criciúma no Castelão e entra no G4 da Série B

Com 28 pontos, o time cearense está em quarto na tabela, apenas um ponto abaixo do Vila Nova, terceiro colocado. Supera Guarani e Juventude, ambos com 28 pontos, por saldo de gols e vitórias, respectivamente. O Criciúma, com 26 pontos, é o nono colocado e se afasta da briga por uma posição dentro da zona de acesso à elite do futebol brasileiro.

O Ceará não teve dificuldade para vencer o Criciúma por 3 a 1, na noite desta terça-feira, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e entrou no G4 – zona de acesso – da competição.

Aos 24 minutos, em mais um erro do Criciúma, Cafu ampliou. Dessa vez, o lateral-esquerdo Diego Giaretta tentou afastar o perigo e acabou jogando a bola nos pés do atacante cearense, que finalizou para as redes. Ainda no primeiro tempo, aos 36, Tiago Cametá foi à linha de fundo e cruzou para Elton completar de cabeça e sacramentar a vitória parcial.

Na segunda etapa, a superioridade do Ceará se manteve e Elton quase marcou mais um pegando de primeira a bola rebatida pela defesa, mas o chute parou na trave. O Criciúma descontou de pênalti, aos 35 minutos, com Silvinho. Ele bateu bem após toque na mão de Romário, dando números finais ao placar.

O Criciúma volta a campo na sexta-feira, quando recebe o Brasil de Pelotas no estádio Heriberto Hülse, pela 19ª rodada da Série B. O Ceará joga no sábado contra o ABC, no Frasqueirão, em Natal (RN).

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ 3 x 1 CRICIÚMA

CEARÁ – Éverson; Tiago Cametá (Pio), Tiago Alves, Luiz Otávio e Romário; Raul, Pedro Ken (João Marcos) e Lima; Cafu, Elton e Lelê (Rafael Carioca). Técnico: Marcelo Chamusca.

CRICIÚMA – Luiz; Diogo Mateus, Edson Borges, Nino e Diego Giaretta (Márcio Goiano); Jonatan Lima, Barreto (Ricardinho) e Douglas Moreira; Caio Rangel (Erick Flores), Lucão e Silvinho. Técnico: Luis Carlos Winck.

GOLS – Edson Borges (contra), aos 9, Cafu, aos 24, e Elton, aos 36 minutos do primeiro tempo. Silvinho (pênalti), aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO – Não houve.

ÁRBITRO – Paulo Roberto Ales Júnior (PR).

RENDA – R$ 58.910,00.

PÚBLICO – 7.261 pagantes (7.761 no total).

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).