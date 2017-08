Ceará vence ABC fora de casa e sobe para terceiro na Série B

O Ceará encerrou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B dentro do G4, a zona de acesso à elite do futebol nacional. Na tarde deste sábado, o time encarou o ABC, no Frasqueirão, em jogo válido pela 19.ª rodada, e venceu por 1 a 0, com gol marcado por Arthur.

Com o resultado, a equipe cearense engata uma sequência de três vitórias – as outras foram diante de Paysandu e Criciúma – e sobe para a terceira colocação, com 31 pontos. No entanto, ainda pode perder a posição para o Vila Nova, que tem 29 pontos e joga na próxima segunda-feira. O ABC segue na vice-lanterna, com 16 pontos.

LEIA TAMBÉM: Lanterna do Brasileirão, Atlético-GO anuncia Doriva como novo técnico

Os primeiros momentos do jogo foram de muita intensidade e com menos de cinco minutos as duas equipes já haviam acertado a trave. Primeiro Felipe, pelo ABC, e depois Lelê, na resposta do Ceará, ambos de cabeça.