Ceará empata sem gols com o Goiás e se aproxima do acesso à elite nacional

Poderia ser melhor, mas acabou sendo suficiente. Assim pode ser resumido o empate sem gols entre Goiás e Ceará, neste sábado, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, em jogo válido pela 35.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o placar, o Ceará segue no G4, em terceiro lugar, com 60 pontos. E, dependendo da combinação de resultados, pode até garantir o acesso na terça-feira, quando recebe o Paysandu, às 21h30, no Castelão, em Fortaleza. Já o Goiás seguiu distante da zona de rebaixamento, com 44 pontos, quatro na frente do Luverdense, que hoje cairia à Série C. E, também na terça, no mesmo horário, enfrenta o CRB fora de casa.

As equipes fizeram um primeiro tempo truncado, com poucas chances criadas. Muito abaixo do desempenho dos últimos jogos, o Ceará se limitou a marcar e viu o Goiás ficar com a bola e controlar a partida. Mas, apesar do domínio e da iniciativa, o time mandante errou muitos passes e só fez o goleiro Éverson trabalhar nas bolas aéreas.