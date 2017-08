Ceará derrota o CRB, emplaca quarta vitória consecutiva e segue no G4 da Série B

O primeiro tempo foi marcado por bastante equilíbrio. Mesmo atuando como visitante, o CRB não ficou na defesa e até criou as melhores chances. A principal delas aos 34 minutos. O meia Chico fez boa jogada pela esquerda e cruzou para a área. O goleiro Éverson deu um tapinha para desviar a bola e tirar dos pés do atacante Érick Salles, que estava em ótima condição para marcar.

O Ceará sofreu, mas emplacou a quarta vitória seguida e se garantiu por mais uma rodada no G4 – a zona de acesso – do Campeonato Brasileiro da Série B. Diante de quase 28 mil torcedores na Arena Castelão (recorde próprio na competição), em Fortaleza, o time cearense precisou suar para superar o CRB por 1 a 0, neste sábado, pela 20.ª rodada, a primeira do returno.

Na segunda etapa, o cenário mudou completamente. Mais agressivo, o Ceará pressionou e marcou o gol da vitória aos 28 minutos. O lateral-direito Pio alçou bola pela direita e o meia Lima se adiantou na primeira trave para desviar de cabeça. O goleiro Edson Kölln ainda tocou a bola, mas não evitou o gol.

No próximo sábado, às 16h30, o Ceará volta a campo para enfrentar o Boa, no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG). Enquanto isso, o CRB recebe o Luverdense, no mesmo dia e horário, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 x 0 CRB

CEARÁ – Éverson; Tiago Cametá (Pio), Rafael Pereira, Luiz Otávio e Romário; Raul, Richardson e Lima; Cafu (Ricardinho), Élton (Arthur) e Lelê. Técnico: Marcelo Chamusca.

CRB – Edson Kölln; Marcos Martins, Audálio, Adalberto e Pedro Botelho; Rodrigo Souza, Danilo Pires, Elvis, Chico (João Paulo) e Edson Ratinho (Tony); Erick Sales (Maxwell). Técnico: Dado Cavalcanti.

GOL – Lima, aos 28 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Tiago Cametá, Raul e Richardson (Ceará); Adalberto e Erick Salles (CRB).

CARTÃO VERMELHO – Rodrigo Souza (CRB).

ÁRBITRO – Bráulio da Silva Machado (SC).

RENDA – R$ 365.782,00.

PÚBLICO – 27.099 pagantes (27.700 no total).

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).