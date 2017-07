CBF publica nota de pesar em seu site pela morte do ex-goleiro Waldir Peres

A CBF publicou, na noite deste domingo, no site da entidade, uma mensagem de pesar pelo passamento do ex-goleiro Waldir Peres, titular da seleção brasileira que encantou o mundo na Copa de 1982, na Espanha. O texto enaltece a carreira do ex-jogador, que também fez história no São Paulo e outros clubes do País.

“Com a técnica apurada que marcou sua carreira, Waldir foi o goleiro da inesquecível Seleção Brasileira da Copa do Mundo de 1982. Além do Mundial da Espanha, Waldir também integrou o elenco do Brasil nas Copas de 1974, na Alemanha, e 1978, na Argentina”, enfatizou o texto divulgado pela entidade.

A nota, assinada pelo presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, é finalizada com a solidariedade aos familiares e amigos de Waldir Peres. E um agradecimento pelo protagonismo do ex-goleiro com a camisa do Brasil.