CBF obrigará clubes envolvidos em torneios da Conmebol a terem equipes femininas

A CBF anunciou nesta quinta-feira uma série de novas orientações que os clubes brasileiros deverão seguir a partir da temporada 2018. No 1º seminário sobre Licenças de Clubes da CBF, diretores e gerentes da entidade ligados à gestão esportiva revelaram os tópicos que deverão ser alterados pelos times. O maior destaque deles é a necessidade de que cada time que esteja em disputa de torneios da Conmebol ou da Fifa possua uma equipe feminina vigente.

As medidas visam a profissionalização das agremiações junto às entidades que regulam o futebol sul-americano e mundial. O seminário contou com a presença de um especialista da Uefa no licenciamento de clubes, Sefton Perry. Além disso, executivos de empresas também falaram no evento da entidade máxima do futebol brasileiro, que visa regular diversos pontos estruturais do futebol.

No caso das equipes femininas, a nova medida será uma exigência da CBF a partir da temporada 2019. Os clubes, no entanto, terão a chance de realizar parcerias para se adequar à nova regra. A revelação foi feita por Marco Aurélio Cunha, que deixou o São Paulo e retomou o cargo de coordenador de futebol feminino da CBF, que ocupou até os Jogos Olímpicos do Rio, no ano passado.

“Peço que os clubes brasileiros se organizem para fazer crescer a modalidade. A CBF já subsidia as competições e paga os custos operacionais e logísticos. O clube só precisa montar uma equipe e comissão técnica e manter seus salários. Não é difícil”, explicou.

As demais medidas, no entanto, deverão ser seguidas já para o início da temporada 2018. Dentre elas, estão a adequação aos padrões internacionais de formação, de gestão salarial, equilíbrio financeiro, infraestrutura e aumento da competitividade, entre outros pontos a serem verificados pela entidade junto aos clubes.

“Precisamos resgatar a credibilidade do futebol. A licença vai trazer impacto nesse sentido. Os clubes precisam ser mais transparentes em seus balanços financeiros para reassumirem lugar com o mercado publicitário, por exemplo”, afirmou Reynaldo Buzzoni, diretor de registro, transparência e licenciamento da CBF.