CBF negocia com Fifa transferência de recursos sem passar por Del Nero

A CBF tenta convencer a Fifa a liberar quase US$ 100 milhões (cerca de R$ 330 milhões) para o futebol brasileiro, prometidos ainda em 2014 durante a Copa do Mundo no Brasil, em um novo contrato que permitiria que o dinheiro fosse enviado ao País, sem passar pelo presidente Marco Polo del Nero. Na segunda metade de agosto, a entidade deverá enviar uma delegação para Zurique para negociar a pendência com a secretária-geral da organização, Fatma Samoura. Mas a reunião ainda não tem nada para ocorrer e a CBF aguarda um posicionamento da Fifa para confirmar a missão.

A proposta, na esperança de obter o dinheiro, é de que a CBF não receba os recursos e que o fundo seja inteiramente dado para projetos no Brasil, sem passar pela entidade de Marco Polo del Nero. A gestão dos recursos também ficaria com a Fifa e os detalhes ainda estão sendo desenhados.

Procurada, a Fifa não tinha uma declaração oficial sobre a reunião e nem sobre o destino dos recursos até o início da noite desta quarta-feira, na Suíça. O fundo de US$ 100 milhões, que deveria ajudar as regiões mais pobres do país a erguer centros de treinamentos e financiar o futebol feminino, havia sido uma promessa da Fifa como parte do legado da Copa de 2014. Mas, diante do indiciamento dos três últimos presidentes da CBF nos Estados Unidos, os repasses foram suspensos.