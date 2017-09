CBF já prepara trio para o Mundial de Futebol Feminino, em 2019, na França

Um dos projetos da Comissão de Arbitragem da CBF é ter um trio brasileiro na próxima Copa do Mundo de Futebol Feminino, que vai ser disputada em meados de 2019, na França. Para isso, está sendo preparado o trio composto por Edina Alves Batista e pelas auxiliares Neuza Inês Back e Tatiane Sacilotti.

As três fazem parte do quadro da Fifa e neste ano já participaram de algumas atividades que visam qualificá-las para o Mundial – já estão entre pré-selecionadas para a competição. No início de fevereiro, por exemplo, estiveram em um curso de cinco dias de atividades na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), com instrutores físico e técnicos e psicóloga.

Logo em seguida, na segunda quinzena daquele mês, Edina Alves Batista e Neuza Inês Back foram ao Algarve, em Portugal, convocadas para o Seminário de Preparação da Arbitragem para a Copa do Mundo da França.