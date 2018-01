Cazares promete ano menos instável no Atlético-MG: ‘Estou me preparando melhor’

O meia-atacante Cazares chegou como grande promessa ao Atlético Mineiro, mas teve dificuldade para engrenar uma sequência de boas atuações. Algo que, segundo o próprio equatoriano, pode mudar para 2018.

Nesta segunda-feira, durante uma entrevista coletiva, Cazares reconheceu que poderia ter rendido mais no último ano. Confiante em se estabelecer no time, ele revelou até que está mais preparado à próxima temporada.

LEIA TAMBÉM: Rooney marca e Everton arranca empate com Brighton & Hove, mas segue em baixa

“Estou me preparando melhor do que no ano passado. Estou feliz, tranquilo, esperando dar a resposta para ele (o técnico Oswaldo de Oliveira), para o time e para a torcida. Estou me preparando bem e espero continuar o ano em boa forma, com boas partidas”, comentou o meia-atacante, reconhecendo que poderia ter rendido mais.