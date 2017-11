Cazares, Felipe Santana e Gabriel são vetados no Atlético-MG; Marcos Rocha volta

O técnico Oswaldo de Oliveira seguirá tendo problemas para escalar o Atlético-MG diante do Vasco, nesta quarta-feira, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Desfalques diante do Bahia, no domingo, os zagueiros Gabriel e Felipe Santana e o meia Cazares continuam afastados.

O trio foi reavaliado pelo departamento médico, mas segue sem condições de jogo. Felipe Santana é quem parece ter o caso mais grave, já que segue em recuperação da lesão no ligamento cruzado posterior do joelho direito. Gabriel sofreu uma pancada na cabeça diante do Atlético-GO, enquanto Cazares torceu o tornozelo direito.

Não bastasse este trio de desfalques, Oswaldo também não poderá contar com o zagueiro Matheus Mancini e o atacante Luan. Os dois receberam o terceiro cartão amarelo diante do Bahia e estão suspensos.