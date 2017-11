Cássio vê a diretoria preparada para evitar um novo desmanche

Foto: Daniel Augusto Jr. / Agência Corinthians / Divulgação

O temor de alguns torcedores do Corinthians é que a equipe passe pelo mesmo problema ocorrido em 2015, quando foi campeão brasileiro. Os jogadores ficam valorizados, despertam o interesse de clubes do exterior e um desmanche acontece. Para o goleiro Cássio, que viveu aquele momento, mas permaneceu apesar de propostas, acredita que o futuro será diferente.

“Acho que tem muitos jogadores com condições de sair, mas creio que a diretoria fará de tudo para segurar os jogadores. O Corinthians não segura os jogadores no sentido de impedir ou atrapalhar a carreira. Se quiserem sair, vão sair, mas ainda assim, o (técnico Fábio) Carille deve estar pensando nisso. Temos uma equipe de desenvolvimento para montar um grande time”, comentou o goleiro.

LEIA TAMBÉM: 'Não ganhamos nada, tem muitos pontos em disputa', alerta Balbuena

Cássio ainda comparou o momento daquele time comandado pelo técnico Tite e que perdeu 16 jogadores para o atual elenco. “Naquela época, eu me recordo que era até engraçado, pois a gente não sabia. A gente estava treinando e os jogadores sendo vendidos. O desmanche começou logo no início do ano e é difícil remontar. Hoje qualquer jogador sabe a parte tática, como defender e atacar. Quanto menos jogadores saírem, melhor para a gente fazer uma boa temporada”, completou.