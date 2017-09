Cássio revela conversa pós-clássico e projeta volta de ‘Corinthians vencedor’

Após as derrotas para Vitória e Atlético-GO, muitos torcedores passaram a levantar suspeitas sobre a qualidade do time corintiano. Cássio resume: “Sabemos qual é o verdadeiro Corinthians. O Corinthians vencedor”.

Se reapresentar após uma derrota é algo pouco convencional para o Corinthians na temporada – foram apenas cinco vezes no ano – e perder duas partidas seguidas era algo inédito até então para o time de Fábio Carille. Por isso, os jogadores e a comissão técnica decidiram conversar sobre o clássico contra o Santos para evitar que os resultados ruins se tornem algo corriqueiro e ameaçassem a boa campanha do time no Campeonato Brasileiro. O goleiro Cássio promete que as coisas vão mudar já diante do Racing, nesta quarta-feira, no Itaquerão, pela Copa Sul-Americana.

Ponderado durante a entrevista coletiva, o goleiro demonstrou não estar satisfeito com a situação da equipe, mas pede cautela na análise, já que o time ainda está em excelente condições na tabela.

“Nunca falamos que somos imbatíveis e sempre pensamos jogo a jogo. Para quem está liderando, três derrotas em 23 jogos não é muita coisa. A cobrança maior foi por ter perdido para o último colocado (Atlético-GO). Não é legal perder e ficamos muito frustrados depois do clássico. Não é por essas duas derrotas que vamos achar que somos o pior time”, analisou Cássio, se referindo ao revés de 2 a 0 sofrido diante do Santos, no último domingo, na Vila Belmiro, e à inesperado derrota por 1 a 0, em casa, na rodada anterior do Brasileirão.

Apesar da derrota para o Santos, o Corinthians continua como líder do Campeonato Brasileiro, com 50 pontos, sete a mais que o vice-líder Grêmio. O time alvinegro volta a campo, pelo Brasileiro, para encarar o Vasco, domingo, no Itaquerão. Antes, porém, recebe o Racing, na quarta-feira, pela Copa Sul-Americana.