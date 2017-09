Cássio chega de madrugada, descarta folga e treina no Corinthians

O goleiro Cássio foi a principal novidade do treinamento do Corinthians nesta quarta-feira, no CT Joaquim Grava. O jogador, assim como os outros atletas que estavam com suas seleções nacionais, foi dispensado da atividade realizada nesta manhã, mas mesmo assim chegou de madrugada e horas depois já foi para o trabalho normalmente.

Cássio e Fagner estavam com a seleção brasileira e Romero e Balbuena defenderam a seleção paraguaia. O goleiro foi o único presente no treino desta quarta e os outros três voltam as atividades nesta quinta-feira. O fato curioso é que Cássio participou de um treinamento com outros cinco goleiros: Walter, Matheus Vidotto, Caíque, Luan e Filipe.

O volante Gabriel contou que ficou surpreso em ver o companheiro no treino, já que horas antes, ele estava em Medellín, onde o time comandado por Tite enfrentou a seleção da Colômbia pelas Eliminatórias. Cássio ficou no banco de reservas.