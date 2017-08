Cássio assume a camisa 16 e Luan usará a 20 na seleção brasileira

Foto: Lucas Figueiredo - CBF

Sem maiores surpresas, a CBF divulgou nesta terça-feira a numeração oficial dos jogadores da seleção brasileira para os dois próximos compromissos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, os duelos contra o Equador e Colômbia.

Novidades da lista de convocados do técnico Tite para os dois jogos, o goleiro Cássio, do Corinthians, vai vestir o número 16, enquanto o atacante Luan, do Grêmio, assumiu o 20.

Os outros números da seleção seguirão com seus tradicionais “donos” na Era Tite. São os casos de Daniel Alves com o 2, Renato Augusto com o 8, Gabriel Jesus com o 9, Neymar, com o 10 e Philippe Coutinho com o 11. Outros titulares absolutos, como Marcelo, o 12, e Paulinho, o 15, seguem sem utilizar a numeração tradicional de 1 a 11.