Casemiro marca, Real Madrid domina e bate Deportivo La Coruña com tranquilidade

O Real Madrid se confirmou neste domingo como grande favorito do Campeonato Espanhol. Depois de vencer o Barcelona com extrema tranquilidade nos dois jogos da final da Supercopa da Espanha, a equipe de Zinedine Zidane enfrentou o Deportivo de La Coruña em sua estreia na competição, fora de casa. E novamente ganhou com muita facilidade: 3 a 0, com um dos gols marcados pelo brasileiro Casemiro.

Atual campeão do Espanhol e bicampeão europeu, o Real Madrid não fez grandes contratações para esta temporada, mas manteve a base e demonstrou que vem firme para repetir as conquistas.

E, mesmo sem contar com o astro Cristiano Ronaldo neste domingo, que se reapresentou depois do elenco e ainda readquire a melhor forma física, o Real Madrid ignorou o mando do La Coruña. Fez 2 a 0 no primeiro tempo e ainda marcou o terceiro após somente administrar o duelo na etapa final.