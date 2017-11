Casemiro marca, Cristiano Ronaldo desencanta e Real bate Málaga por 3 a 2

O Real Madrid enfrentou muitas dificuldades, mas venceu o Málaga por 3 a 2, neste sábado, no Santiago Bernabéu, em jogo da 13.ª rodada do Campeonato Espanhol. Os gols foram marcados pelo francês Karin Benzema, pelo volante brasileiro Casemiro e pelo português Cristiano Ronaldo, que também desperdiçou uma cobrança de pênalti quando a partida ainda estava empatada em 2 a 2.

A vitória manteve o time merengue na terceira colocação da competição, agora com 27 pontos, sete atrás do líder Barcelona, que joga neste domingo contra o Valencia, fora de casa. Já o Málaga se afundou um pouco mais na zona de rebaixamento com a derrota. Com sete pontos, o time é o 18.º colocado na tabela, quatro pontos atrás do Deportivo La Coruña, que jogará em casa diante do Athletic Bilbao, também no domingo.

O Real começou pressionando a equipe visitante e chegou ao primeiro gol do Real Madrid logo aos 9 minutos em uma jogada do lateral-esquerdo Marcelo. Ele cruzou para Cristiano Ronaldo, que cabeceou na trave e a bola sobrou livre para Benzema tocar para o gol.